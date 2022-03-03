CEV Challenge Cup'ta başarılı bir grafik çizerek yarı finale yükselen Aydın'ın Sultanları, İtalyan rakibi Savino Del Bene Scandicci'yi geçemedi. Final biletini alamayan Aydın'ın Sultanları, turnuvaya veda etti.

CEV Challenge Cup'ta çeyrek finalde karşılaştığı Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u turnuvanın dışına iterek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, yarı final maçına çıktı. İtalyan rakibi Savino Del Bene Scandicci'yi geçemeyen Aydın'ın Sultanları, çekişmeli geçen mücadeleye rağmen rakibine boyun eğdi. Final bileti alamayan mavi-beyazlılar, turnuvaya veda etti.

Turnuvanın ardından açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor Yönetimi, “CEV Challenge Cup Yarı Final rövanş karşılaşması sonrası turnuvaya veda ettik. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, olmak üzere desteklerini hiç esirgemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Özellikle iç saha maçlarında tüm çağrılarımıza kulak verip salonu dolduran ve coşkusuyla Aydın Seyircisi'nin tüm dünyaya duyulmasını sağlayan taraftarlarımız iyi ki varsınız. Avrupa'ya veda etmemizin yanında ligdeki mücadelemiz devam ediyor, son topa kadar mücadelemizde yine sizlerin gücünü, desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.