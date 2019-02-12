Aydın'ın Sultanları yarı final için sahaya çıkacak

CEV Challenge çeyrek final müsabakasında yarın kendi evi ve seyircisi önünde Yunanistan'ın AO Thiras takımını ağırlayacak olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Bayan Voleybol Takımı, sahadan galibiyetle ayrılıp yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde Yunanistan'da rakibini 3-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Aydın'ın Sultanları, yarınki mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Yarın saat 19.00'da Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmaya seyircilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.