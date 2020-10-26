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Aydın'ın Sultanları yarın Çan Gençlik ile karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ligin 12.

haftasında yarın deplasmanda Çan Gençlik Kale Spor ile mücadele edecek.


Misli.com Sultanlar Ligi, 11.hafta karşılaşmasında güzel bir oyundan sonra PTT'yi 3-1 mağlup ederek moral depolayan Aydın'ın Sultanları 12.hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Çanakkale ekibi Çan Gençlik Kale Spor ile mücadele edecek. Aydın B.B. saat 14.00'da Çanakkale Çan Şehit H. İbrahim Eriç salonunda oynanacak olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek istiyor.

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