Aydın'ın sultanları yeni sezonda 'Otizm'e dikkat çekecek

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2022-2023 Voleybol Sezonu formalarını düzenlenen tören ile tanıtılırken, Aydın'ın sultanlarının yeni sezonda otizme dikkat çekeceği belirtildi.

Sultanlar Ligi'nde oynayan ve forma tasarımlarıyla önemli toplumsal konularda kamuoyunda farkındalık oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2022-2023 Voleybol Sezonu formalarını tanıttı. Üzerinde 'otizmin farkındayız' yazılı formalar ile kamuoyunun karşısına çıkan Aydın'ın sultanlarının yeni sezon formaları büyük beğeni topladı. Aydın Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen forma tanıtım töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Başkanı Polat Bora Mersin, "Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak, 'spor yalnızca spor değildir' sloganı ile çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bizler de sporu sadece spor olarak görmüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz gibi Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz de her zaman sosyal sorumlulukların bilincindedir. Bu bilinçle terimizle ıslattığımız formalarımızda her yıl bir sosyal sorumluluk projesine yer vermeye çalışıyoruz. Geçen yıl şiddetin her türlüsüne karşı duruşumuzu formamıza işlemiştik. Formalarımızda bu yıl ise otizm farkındalığına yer veriyoruz. Otizmin bir farkındalık ve farklılık olduğunun bilincindeyiz" dedi.

"Her 2 çocuktan biri otizmli olacak"

Yapılan araştırmalar neticesinde yaklaşık 15 sene sonra yeni doğan her 2 çocuktan birinin otizmli olarak dünyaya gelebileceğinin hesaplandığını kaydeden Mersin, "Bilim insanlarının yaptığı son araştırma verilerine göre, her 54 çocuktan bir tanesinin otizmli olarak dünyaya geldiği ve bu oranın her geçen yıl daha da arttığı ortaya çıkmış bir gerçektir. Bundan sonra yaklaşık 15-20 yıl içerisinde her 2 çocuktan bir tanesinin otizmli olarak dünyaya gelebileceği hesaplanmaktadır. Ortaya çıkan veriler ışığında otizme karşı hepimizin bilinçlenmesi gerektiği bir gerçektir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun önderliğinde, Büyükşehir Belediyemiz ilçelerimizde açtığı otizm destek merkezleri ile bu farkındalığı arttırarak, toplumun gelenine yaymaktadır. Biz de takımımızın formasında otizmin farkında olduğumuzu gösteren Büyükşehir Belediyemizin bu duyarlılığına katkıda bulunmak istedik. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün her paydaşı otizmin farkındadır. Bu yıl formamızı başarı aşkıyla olduğu kadar otizmli bireyler için de ıslatacağız" diye konuşarak 2022-2023 Voleybol Sezonu'nun hayırlı olmasını diledi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncusu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren sporcu Emine Arıcı, "Formalarımızın hazırlanması konusunda takım menajerimiz Sabri Can abimize çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde bir ince düşünce bizim için de motive edici oldu. Geçtiğimiz sezon kadına şiddet ile ilgili bir forma ile sahadaydık. Bu sezon da otizme dikkat çekeceğiz. Bu tür toplumsal farkındalık oluşturacak şeyleri sporun yanında gösterebilmek gurur verici. Bu ailenin bir ferdi olduğum için çok mutluyum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ve Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün toplumsal farkındalık oluşturacak konulara önem verdiğini belirten sporcu Özge Nur Çetiner ise, "Voleybol ülkemizde sevilen bir spor ve maçlarımız da büyük kitleler tarafından ilgi görüyor ve takip ediliyoruz. Kulübümüzün ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarz konulara çok önem verdiğinin bizler de bilincindeyiz. Ne kadar çok insan otizmin bilincinde olursa, ne kadar çok insan bu konuda ses çıkartırsa hepimizin için bir o kadar iyi olur. İleride kimsenin başına ne geleceğini nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O yüzden bu tür konulara öncülük edilmesi hem voleybol hem de spor camiası için önemli bir durum" ifadelerini kullandı.