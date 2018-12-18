Aydın'ın Sultanları'na kupa maçı öncesi öğrenci morali

Venüs Sultanlar Ligi'nde ve CEV Challenge Cup'ta Aydın'ı başarıyla temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Aydın TED Ege Koleji'nde öğrencilerle buluştu.

Oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadronun da hazır bulunduğu buluşmada oyuncular öğrencilere spora nasıl başladıklarını ve spor yapmanın kendi hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlattı. Gerçekleştirilen söyleşide sporcular ve teknik heyet öğrencilerin cevabını merak ettiği soruları da yanıtladı.

Buluşmada Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın genel koordinatörü Yaşar Ergün'e ve idari menajeri Sabri Can'a öğrencilerin kendi elleriyle hazırladıkları seramik çalışmaları takım adına hediye edildi.

Ziyaretleri için oyunculara ve teknik heyete teşekkür eden öğrenciler takımla bol bol da hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrenciler, "Aydın'ın Sultanları"na CEV Challenge Cup'ta yapacak oldukları maç için de başarılar diledi.