Aydın'ın sultanlarına milli takviye

Dünyanın en iyi ligi kabul edilen Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Meryem Boz ile sözleşme imzaladı.

Milletler Ligi maçlarından izinli olarak Aydın'a gelen Meryem Boz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da katıldığı imza töreni ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmış oldu.

Türkiye ve Polonya'da çeşitli takımların formasını giyen Meryem Boz, Aydın Büyükşehir Belediyespor forması altında mücadele edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, geçen sezon gıpta ile takip ettiği Aydın seyircisi ile buluşmak için sezonun başlamasını heyecanla beklediğini belirtti.

Başarılı isimlerle iddialı bir kadro kurduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu ise, "Takımımızın, bu sezonda da Aydınlıları gururlandıracak birçok başarıya imza atacağına eminim" diye konuştu.