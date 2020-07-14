Aydın'ın tek serinlenecek yeri İkizdere Çayı'nı çöplüğe çevirdiler

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'ın şehir merkezine yakın tek serinlenecek mekanı İkizdere çayı bilinçsiz kişiler tarafından çöplüğe çevrildi. Gerek hafta sonu gerekse hafta içi denize ve yaylaya gidemeyenler için alternatif serinleme yeri olarak görülen çayın çevresi çöpten geçilmez oldu.

Gerek görünümü gerekse buz gibi suyu ile Muğla'nın dünyaca ünlü üzerinde tekne tutu yapılan azmak deresini andıran İkizdere Çayı çevresi bilinçsiz kişiler tarafından çöplüğe çevrildi. İncirliova Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve İkizdere Barajı savağının dibindeki tabiat harikası İkizdere Çayı'nın içler acısı durumdan kurtarılmasını isteyen vatandaşlar, “Burası tatil imkanı olmayıp da Aydın'ın sıcağından kurtulmak isteyenlerin uğrak yeri. Ancak duyarsız kişiler tarafından çöplüğe çevrildiği için kimse gelip serinleyemez hale geldi. İncirliova Belediyesi'nin bölgeyi temizleyip piknik yapılıp serinlenen alanlara çöplük koymasını istiyoruz” diye konuştular.