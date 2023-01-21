Aydın'ın yaban hayatı el işine yansıdı

Doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile birçok doğa fotoğrafçısının kadrajına giren Aydın'ın, yaban hayatı fotoğraf karelerinden sonra şimdi de el işi sergisine yansıdı.

Aydın, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı başta olmak üzere önemli ekosistem alanlarıyla birçok yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan Saz Kedisi'nden alageyiklere kadar birçok yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları da her geçen gün doğa fotoğrafçısı ve gözlemcilerin rotasına girmeye başlarken, şimdi de Aydın'ın yaban hayatı el işi çalışmalarına yansıdı. Bu çerçevede Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nde (EKODOSD) “El emeği göz nuru” sergisi açıldı. EKODOSD Yönetim Kurulu Üyesi Serap Çubukçu tarafından yapılan kanaviçe tablolar üzerine işlenen yaban hayatı ise sergiye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Aydın başta olmak üzere ülke genelinde nesli tükenme tehlikesi altına olan hayvanların işlendiği kanaviçe tablolarda, Anadolu Parsı'ndan Akdeniz Foku'na kadar birçok yaban hayvanı, kuşlar ve deniz canlıları yer alıyor.

Doğal yaşama ve yaban hayatına dikkat çeken sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Daha çok kadınların katıldığı sergide, EKODOSD derneği için yapılan Anadolu Parsı, Akdeniz Foku, Karakulak, Caretta caretta, Yunus, Tepeli Pelikan, Leylek, Yılan Kartalı, Peçeli Baykuş, Alageyik, Flamingo, Gri Balıkçıl gibi nesli tehlike altında bulunan yaban hayvanları, kuşlar ve deniz canlılarının olduğu köşe çok ilgi çekti. Yapımı uzun süren ve çok emek isteyen sergideki başarılı çalışmalar için Serap Çubukçuoğlu'na yaban hayatına katkı yapan Türkan Keleşoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.

Sergi sonunda ise Serap Çubukçuoğlu'na ve yaban hayatına katkı yapan Türkan Keleşoğlu'na EKODOSD'un teşekkür belgeleri takdim edildi.