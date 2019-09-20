Aydın'ın yeni Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici oldu

AYDIN (İHA) – Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi'ne göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici getirildi.

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değişti.

Aydın Emniyet Müdürlüğüne Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici getirtildi. Aydın Emniyet Müdürü görevini yapan Rahmi Baştuğ ise Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine çekildi.

Mehmet Suat Ekici kimdir?

11 Haziran 1969 tarihinde Denizli İli Çal İlçesi doğdu, 01 Ağustos 1991 yılında Polis Akademisi'nden komiser yardımcısı olarak mezun oldu. Sırasıyla İstanbul, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü, Ankara, KOM Daire Başkanlığı, Diyarbakır, İstanbul Etiler PMYO ve son olarak İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 2015 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı kadrosunda Polis Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken, 14 Mart 2016 tarih ve 2016/135 sayılı Kararname ile Van İl Emniyet Müdürü olarak atandı, 15 Mart 2016 tarihinde görevine başlayan Ekici son kararnameyle Aydın Emniyet Müdürlüğüne atandı.