Aydın'ın yeni sağlık müdürü Şenkul oldu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne Dr. Eser Şenkul atandı.

Aydın İl Sağlık Dr. Osman Açıkgöz geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Bölge Koordinatörlüğü'ne atanmasının ardından Aydın'ın yeni müdürü belli oldu. Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'un Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. Şenkul, 7 Haziran 2022'de Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanmıştı. Müdür Açıkgöz ise, bir süredir vekaleten yürüttüğü Aydın İl Sağlık Müdürlüğü görevinin yanı sıra deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş'ta geçici görev yapıyordu.