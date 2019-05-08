‘Aydın'ın yetiştirdiği alim, bürokrat ve sanatkarlar' söyleşisi yapıldı

2019 "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" anma etkinlikleri çerçevesinde, Ege Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Akif Erdoğru'nun sunumuyla “Aydın'ın Yetiştirdiği Âlim, Bürokrat ve Sanatkârlar” söyleşisi İl Halk Kütüphanesi salonunda gerçekleştirildi.

Aydın İl Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşide, Prof. Dr. Akif Erdoğru Aydın vilayetinin geniş coğrafyasında Tire Birgi, Selçuk ve şu anki Aydın sınırlarında birçok âlim, sanatkâr ve bürokratın yetiştiğini belirtti. Aydınoğlu beyliğinin âlimlere değer verişini, Aydınoğlu Mehmet Bey ve İsa Beyin birçok âlimi himayelerine aldıklarını, İbn-i Melek, Hacı Paşa El Aydını gibi âlimlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Erdoğru bu âlimlerin isimlerinin yaşatılması için çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Erdoğdu, Kuşadası'nın inşasında Öküz Mehmet Paşa'nın çok ciddi katkıları olduğunu ve oluşan bu yeni yerleşkede isminin anılması gerektiğini vurguladı. Birgi Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Selçuk İsa Bey Cami ve Balat İlyas Bey Camisinin medeniyetimize önemli katkılarını ve Koçarlı bölgesinde Söbüce havzasında, Nazilli, Kestel bölgesinde birçok âlim yetiştiğini vurgulayan Prof. Erdoğru bu isimlerin nice eserler yazdığını belirtti.

Soru ve cevaplarla devam eden söyleşi, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in Prof. Erdoğru'ya hediye takdimi ile sona erdi.