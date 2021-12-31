Aydın'ın yıl sonu sağlık karnesi göz doldurdu

Aydın'da 2021 yılı içerisinde yapılan sağlık yatırımları değeri 1 milyar TL'ye ulaşırken, yıl sonu sağlık karnesi ise göz doldurdu. Özellikle yapımı devam eden Şehir Hastanesi ile birlikte Aydın'ın sevk eden değil sevk alan bir il konumuna gelmesi hedefleniyor.

Sağlık hizmetlerindeki imkanları ve başarıları ile adından sıkça söz ettiren illerden olan Aydın'ın, 2021 yılı içerisinde il genelinde yapılan sağlık yatırımları listesi belli oldu. Son 1 yıl içerisinde yapılan yatırımların toplam değeri 1 milyar 356 milyon 860 bin 771,21 TL olurken, Aydın'ın yıl sonu sağlık karnesi ise göz doldurdu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar Aydınlıları mutlu ederken, özellikle yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin tamamlanması ile birlikte Aydın'ın sevk eden değil sevk alan bir il olması hedefleniyor.

2020-2021 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programı kapsamına alınan ve İl Sağlık Müdürlüğünce koordine edilen sağlık hizmet binalarının yeniden yapılması, tadilat yapmak suretiyle güncellenmesi, bina müştemilatlarının revizyonu gibi 20 yatırım gerçekleştirildi. Yapılan yatırımlardan 10 tanesinin çalışmaları devam ederken diğer 10 tanesi ise yıl içinde tamamlanarak faaliyete geçti.

Yatırımlar ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Müdürlüğümüzce 2020-2021 Yıl dönemleri içerisinde, sağlık hizmet binalarının yeniden yapılması, tadilat yapmak suretiyle güncellenmesi, bina müştemilatlarının revizyonu gibi bina üretim yatırımları için toplamda 1 milyar 356 milyon 860 bin 771,21 TL yatırım yapılmıştır. Bakanlığımız ilke, politika, plan ve programları çerçevesinde, İlimizde bulunan sağlık hizmet yapılarının bakım onarımı veya yeniden yapılmasına yönelik olarak Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.