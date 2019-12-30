Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Ege Grup Müsabakaları 27 – 29 Aralık 2019 tarihleri arasında Afyon ilinde gerçekleştirildi. ANALİG Hentbol Ege Bölge Grup Müsabakalarına Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Uşak, Bilecik ve Afyon illerinin karma hentbol takımları katıldı.

Aydın'ı temsilen C grupta yer alan erkek il karması takımı ilk maçında Muğla'yı 13 -12 ve ikinci maçında Kütahya'yı 24 – 5 skorlarla mağlup ederek grup birinciliği ile adını çeyrek finale yazdırdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Şerif Çakın Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Ege Grup Müsabakalarına sıkı bir antrenman programıyla katıldıklarını dile getirerek elde edilen erkekler grup birinciliği başarısının tesadüf olmadığının altını çizdi. Çeyrek finallerin daha zorlu geçeceğini ve bu yüzden çok daha fazla çalışıp Aydın ilini Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol branşında şampiyon yapmak istediklerini belirten Antrenör Çakın, desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkür etti.

Çeyrek Finaller Manisa'da

Aydın'ı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkekler Hentbol Çeyrek Final müsabakalarında temsil edecek olan il karma takımı 28 Şubat – 01 Mart 2020 tarihleri arasında Manisa'da mücadele edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ANALİG Hentbol Ege Grup Müsabakalarında grup birincisi olan il karması takımını tebrik etti ve çeyrek final müsabakalarında başarılar diledi.