Aydın'ın yüzde 13'ü genç nüfustan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın nüfusunun yüzde 13,2'sini genç nüfus oluşturdu. 2020 yılı sonu itibariyle 1 milyon 119 bin 084 kişi olan Aydın nüfusunun yüzde 13,2'lik oranla 147 bin 263 kişi 15-24 yaş arasındaki nüfusu kapsayan genç nüfus oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 50,9'luk oranla 74 bin 982 kişi erkek nüfus, yüzde 49,1'lik oranla 72 bin 281 kişi ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye toplam nüfusu 2020 yılı sonu itibariyle 83 milyon 614 bin 362 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4'ünü oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,3'ünü 6 milyon 610 bin 22 kişi ile erkek nüfus, yüzde 48,7'sini 6 milyon 283 bin 728 kişi ile ise kadın nüfus oluşturdu.

Toplam nüfusun içerisindeki genç nüfus oranına göre yapılan sıralamaya göre Aydın yüzde 13,2 genç nüfus oranıyla 74. sırada yer aldı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.