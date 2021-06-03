Aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde aydınlatma direğine çarparak yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Konak Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ADB 687 plakalı otomobil sürücüsü M.A., yoldaki çalışma nedeniyle açılan çukurdan kaçmak isterken otomobili ile aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücü yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.