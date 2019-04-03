Aydınlı akademisyenler inciri masaya yatırdı

Ş tarafından düzenlenen “İncirin Tüm Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıltayı” gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştay saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sonrasında gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından oluşturulan çalışma guruplarında incirin sorunları görüşülerek, çözüm önerileri karara bağlandı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ADÜ Teknokent A.Ş Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, “İncir hakkında Teknokent olarak yediye yakın toplantı yaparken, 10'a yakın sektör temsilcilerine ziyaret gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonucunda bu çalıştayı yapmaya karar verdik. İncir'e uzaktan baktığımızda çok lezzetli bir ürün, detaya indiğimizde ise önemli bir sektör olduğunu görüyoruz. Çalıştayımız beş ana başlıktan oluşuyor. Bu başlıklarda alanında uzman hocalarımız tartışacaklar ve çalıştay sonunda bir karara varacaklar” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Kazım Günaydın, bu tür çalıştayları her zaman gündemde tutmaya gayret gösterdiklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemde bu çalıştayı geniş katılımlı olarak yapmak istiyoruz. Aydın'da 725 milyon dolarlık ihracatın, 278 milyon dolarını incir ihracatı oluşturuyor. İhracatta yaşanan sorunları önlememiz gerekiyor. Üretici, Tüccar ve İhracatçı ile üniversite işbirliği yaparak incirin katma değerini arttırmamız lazım. Aydın'da geçmiş yıllarda yüzde 68 olan incir üretimi, yüzde 60'lara düşmüş durumda. Bunu yükseltmek için Aydın'da orman vasfını kaybetmiş arazilerde incir fidanı dikmemiz ve incir bahçelerinde yenileme yapmamız gerekiyor. Az alandan çok incir ürünü elde edersek, üretimi de arttırmış oluruz” diye konuştu.

Aydın'da 37 bin hektar alanda incir üretiminin yapıldığını söyleyen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, “Aydın'da 60 bin ton olan incir üretimimizden 39 bin tonunu ihraç ediyoruz. İl Müdürlüğü olarak depolama alanında denetimlerimiz devam ediyor. 2018 yılında incirde 17 bin dekarda iyi tarım uygulaması yapıldı. Bunun yüzde 38'ini organik alanlar oluşturmaktadır. İncirde 86 bin ton organik tarım yapılmıştır. İncir alanlarında bir çok proje yürütüyoruz. İncir üretiminde sorunların giderilmesi için gerekli eğitim ve denetim faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın'ın tarımsal üretim açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Adnan Menderes Üniversitesi rektörü olarak yerel kalkınma, bölgede yüksek katma değerli yenilik odaklı tarımsal üretimin arttırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi için sizlerle her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

İncir ağacının en çok yetiştiği bir ilde yaşadıklarını ifade eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Kuru incirde en çok ihracata sahip bir iliz. İncirde kaliteyi arttırmamız gerekiyor. dünyada incir pazarında erişemediğimiz alanlar var. Aflotoksin makinesini üretmek için Aydın'da çalışmalar devam ediyor. Germencik'ten Buharkent ilçesine kadar dünyanın en iyi incirleri burada yetişiyor. İncirin üretiminin ve kalitesinin arttırılması yönünde bozuk ormanlık alanlarda incir üretimi için talebimiz var. Ben bu çalıştayın bu önemli ürüne güzel bir açılım yapmasını ve ülkemize katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından çalıştaya katılan alanında uzman akademisyenler tarafından incirin beş ana başlık altında sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.