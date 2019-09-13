Aydınlı arıcıya ceza şoku

Aydın'da 2019 yılına büyük umutlarla giren arıcılar, yetkililerden destek beklerken cezai müeyyidelerle karşılaşmaya başladılar. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Germencik Tarım İlçe Müdürlüğü'nün uygulaması ile arıcıların ciddi sıkıntı yaşamaya başladığını ve arıcılara yasalara aykırı olarak ceza yazıldığını ileri sürdü. Pek çok arıcının yasal yollarla uğraşmaya vakti olmadığı için kesilen cezayı ödediğini belirten Başkan Özdemir, "Türkiye'de arıcısını bu kadar ezen Aydın dışında başka bir Tarım Müdürlüğü yoktur" diyerek yetkilerden yardım istedi.

Aydın arıcısına karşı art niyetli bir yaklaşım olduğunu ileri süren Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, "Mağdur arıcımızın telefonu üzerine, Birlik Yönetimi olarak inceleme yapmak üzere Germencik ilçesine gittik. Ve arıların kaldırılması için süre istedik. Verilen süre içerisinde de arıcımız arılarını kaldırdı. Ancak arkasından ceza geldi. Bakanlığın tebliğlerine rağmen taşradaki yöneticilerin bu yönetmelik ve tebliğlerden habersizmiş gibi arıcıya ceza kesmesine anlam veremiyoruz" dedi.

Bu sezon yaylalardan eli boş dönen arıcının arılarını beslemek amacıyla çam balı öncesi ovada konuşlandığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Birliğimiz adına kayıtlı bazı arıcılarımız Germencik bölgesinde konuşlandı. Ancak Germencik Tarım İlçe Müdürlüğü arıcıyı tebligat yapmadan ceza kesmeye başlamış. Şu anda bazı arıcılarımızın arkasından cezalar gelmeye başladı. Zaten zor durumda olan arıcımızın destek beklerken böyle ceza tebligatları ile karşılaşınca adeta yıkılıyoruz" dedi.

Arıcılık yönetmeliğine göre; "Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen arıcının arıları, il/ilçe müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/ilçe müdürlüğü, işgal edenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur" maddesi yer almasına rağmen Germencik tarım İlçe Müdürlüğü'nün keyfi uygulamalarla arıcıları cezalandırdığını belirten Özdemir, "Zaten zor durumda olan arıcının bir de bu şekilde keyfi uygulamalarla cezalandırılması üreticiyi küstürmektedir" diye konuştu.

"Destekleme beklerken ceza ile karşılaştık"

Cezaya maruz kalan arıcılardan Selim Yalçınkaya, ikamet ettiği mahallenin kıraathanesine bırakılan ceza bildirgesi ile adeta şaşkına döndüğünü belirterek "Türkiye'de pek çok ili dolaşıyoruz. Her ilde Tarım Müdürlükleri bize yardımcı olurken, kendi memleketimiz Aydın'da adeta potansiyel suçlu muamelesi görüyoruz. Biz mülk sahibinin izni olmadan hiç bir yere arı koyamayız. İzinli almamıza rağmen Germencik tarım İlçe Müdürlüğü tarafından adıma 1132 TL ceza gelmiş. Tarım Müdürlüğü'nden destek beklerken cezalandırılmamıza anlam veremiyoruz" diyerek Tarım Bakanlığı'nın yaşanan sorunlara el atmasını beklediklerini söyledi.

Şu anda yıllık izinde olması ve 657 sayılı yasaya tabi olduğu için konuyla ilgili açıklama yapamayacağını belirten Germencik Tarım İlçe Müdürü cezanın yasalara uygun şekilde kesildiğini açıkladı.