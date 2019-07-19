Aydınlı atıcılar şampiyonaya damga vurdu

Aydınlı sporcular, Konya'da gerçekleştirilen Trap Türkiye Şampiyonasında Aydın'a madalyalarla geri döndü.

12 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Trap 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Türkiye Şampiyonasına ülke genelinden 140 sporcu katıldı. Başarılı bir şampiyona geçiren Aydınlı sporculardan Erdoğan Akkaya, genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Genç erkekler kategorisi ödül kürsüsünün 2'nci basamağında ise Aydınlı başarılı sporcu Mehmet Özer yer aldı ve gümüş madalya kazandı.

Genç erkekler kategorisinde yarışan bir diğer Aydınlı sporcu Selahattin Özer ise, kürsünün 4'üncü basamağında yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldız erkekler kategorisinde Mesut Sami Albayrak 4'üncü, büyük bayanlar kategorisinde Rabia Özer 6'ncı olarak Aydına başarılı sonuçlarla geri döndüler.

İl Müdürüne Ziyaret

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, başarılı sporcuları ve Aydın Atıcılık İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı'yı makamında ağırladı.

Şampiyona hakkında bilgi veren Atıcılık İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı, desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'e teşekkür etti.

Başarılı sporcuları tebrik eden İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye dereceleri ile Aydın'ı gururlandıran sporculara hediye takdim etti.