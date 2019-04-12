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Aydınlı atıcılardan Türkiye dereceleri

Bursa’da 05 – 07 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Trap Türkiye Şampiyonasında Aydınlı sporcular Türkiye dereceleri elde ederek başarılı grafiklerini sürdürmeye devam etti.

Bursa'da 05 – 07 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Trap Türkiye Şampiyonasında Aydınlı sporcular Türkiye dereceleri elde ederek başarılı grafiklerini sürdürmeye devam etti.


Aydını temsilen şampiyonaya katılan Selahattin Özer genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Mehmet Özer genç erkekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü ve Mesut Sami Albayrak yıldız erkekler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olarak başarılı bir şampiyona geçirdi.


Genç erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olan Selahattin Özer aynı zamanda gençler finali Türkiye rekorunu egale ederek başarısına bir yenisini daha ekledi.



“Şampiyonalardan Eli Boş Dönmüyoruz”


Aydın Avcılık ve Atıcılık İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı, “Katıldığımız her şampiyonada muhakkak derece elde ediyoruz. Her derece ilimizi bir madalya kazandırmış oluyor. Hem trap kategorisinde hem de havalı silahlar kategorisinde Türkiye'de en başarılı iller arasında yer almaktayız. Derece elde eden sporcularımızı tekrar tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bizlere destekte bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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