Aydınlı atletler Türkiye Şampiyonası'nı başarıyla tamamladı

Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Finalleri 09-10-11 Haziran 2023 tarihlerinde Sivas ilinde yapıldı. Aydın Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetişen sporcular bireysel olarak büyük başarılara imza attı.

Sivas'ta gerçekleştirilen 3 gün süren şampiyonada genç sporcular, birçok branşta madalya mücadelesi verdi. Sivas Atletizm Pistinde kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini buldu. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden atlet 60 m. Duru Özdeş, Yüksek Atlama İremsu Zeybek, Üçlü branşta Hilal İnce Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca 60 m. Eda Portakal, 80 m. Engel Duru Özdeş Türkiye ikincisi oldu. Başarılı sporculardan Yusuf Tağa 60 m. Türkiye üçüncüsü ve Sudenaz Bayar 80 m.'de Türkiye dördüncüsü oldu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Sivas'da düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Finallerinde ilimizi başarıyla temsil eden SEM Sporcularımızı kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonraki hedefimiz, genç atletlerimizin, bayrağımızı uluslararası yarışmalarda dalgalandırması. Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyorum” dedi.