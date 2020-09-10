Aydınlı Bakan Selçuk'tan aile fotoğrafı paylaşımı

Ailesi ile birlikte 1980 ve 2020 yılında çekilmiş fotoğrafları paylaşan Bakan Selçuk, paylaşımında yazdığı notla da ailenin önemine dikkat çekti.

59. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı ve 22. - 23. dönem AK Parti Aydın Milletvekili Atilla Koç ve Şadiye Koç'un kızı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ailesiyle birlikte 1980 yılında Ordu'da çekilmiş bir fotoğrafı ile 2020 yılına ait aile fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk paylaşımına, “Beraber her anımıza binlerce kez şükrettiklerim” notunu düştü.