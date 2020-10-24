Aydınlı Başkanlardan, İmamoğlu'na “Geçmiş olsun” Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korona testinin pozitif çıkması sonrasında, Aydın'dan da “Geçmiş olsun” mesajları gelmeye devam ediyor. Hastanede tedavi sürecinin başladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İmamoğlu için Aydın siyasetinden de temenni mesajları gelmeye başladı.

İmamoğlu'nun korona testi sonucunun pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiği ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberini üzüntüyle öğrendim. En kısa sürede sağlığına kavuşması temennisiyle, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak “Geçmiş olsun” dileklerinde bulunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise paylaşımında “Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na acil şifalar diliyorum. Başkanımızın bu mücadeleden de başarıyla ayrılacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu için bir mesaj da Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den geldi. Başkan İmamoğlu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşma temennisinde bulunan Başkan Günel de, paylaşımında “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması hepimizi üzdü. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.