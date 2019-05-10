Aydınlı basketbol hakeminden büyük başarı

Bu sezon C klasman olarak görev yapmaya başlayan ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından çok sayıdaki maçta görevlendirilen Aydınlı basketbol hakemi Barış Burak Durmuş'a gurur verici bir görevlendirme daha gerçekleştirildi.

10-11 Mayıs 2019 Tarihleri Arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Banvit Basketbol, Pınar Karşıyaka Basketbol, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko takımlarının genç takımlarının mücadele edecekleri final müsabakaları, Tivibu Spor ve Tivibu Spor2 kanallarından naklen izlenilebilecek.

Hakemimiz Barış Burak Durmuş ise 10 Mayıs Cuma günü saat 20:30'da Anadolu Efes ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak olan yarı final müsabakasında FIBA hakemlerinden Zafer Yılmaz ile birlikte düdük çalacak.