Aydınlı berber ve kuaförler festivalde hünerlerini sergiledi

Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen 'Aydın 1. Hair Make-up Festivali ve Mesleki Eğitim Semineri'nde il gelinde hizmet veren berber ve kuaförler hem öğrendi hem de hünerlerini sergiledi. Odaya 29 yıl başkanlık eden Selahittin Çetindoğan'ın devrilmesinden sonra ilk etkinliğini düzenleyen oda üyeleri adata çeyrek asır sonra düzenlenen programda meslekleri ile ilgili bilgi ve tecrübelerini pekiştirdiler. Etkinliğe odanın devrik başkanı olan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan'ın katılmaması dikkat çekti.

Aydın'ın en çok üyesi bulunan odalarından olan Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 'Aydın 1. Hair Make-up Festivali ve Mesleki Eğitim Semineri' gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan festivalde zeybek gösterisinin ardından, Makyaj Eğitmeni Çiğdem Erten Dursun, Erkek Berberi Kesim Eğitmeni Ali Yıldız, Türban Eğitmeni Hidayet Uluğ ve Müşteri Memnuniyeti Eğitmeni Samet Tan tarafından katılımcılara çeşitli eğitimler verildi. Berber, kuaför ve güzellik uzmanları, aldıkları eğitimlerle hem mesleki bilgilerini pekiştirdi hem de tecrübelerini arttırdı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde 9'ar kişilik sahneye çıkan Aydınlı berber, kuaför ve güzellik uzmanları hünerlerini sergiledi.

"Eğitime önem vereceğiz"

Geçtiğimiz ay düzenlenen seçimlerde Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçilen Serhan Avşar söz verdikleri festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Oda olarak eğitime önem vereceklerini ifade eden Avşar, "Seçimlerimiz öncesi söz verdiğimiz gibi 'Aydın 1. Hair Make-up Festivali ve Mesleki Eğitim Semineri'ni düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Odanın yeni yönetimi olarak eğitime çok önem veriyoruz. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerimizin meslektaşlarımıza olumlu yönde katkı sunacağına inanıyorum. Birbirinden değerli eğitmenlerimizin kendi dallarındaki eğitimlerinin ardından Aydınlı meslektaşlarımız da 9'ar kişilik gruplar halinde sahneye çıkarak şovlarını yaptılar. Etkinliğimiz üyelerimizin ilgisini çekti ve salonu doldurdular. Katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de verdiğimiz tüm sözleri tutmak amacıyla tüm ekibimiz ile birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Makyaj eğitiminin ardından sahneye çıkan makyözlere mankenlik yapan 16 yaşındaki Aleyna Efe, "Bizim için çok farklı bir ve eğlenceli etkinlik oldu. Makyajımı da çok beğendim. Bana makyözlük yapan Saliha hanıma da çok teşekkür ederim. Eline, emeğine sağlık" diye konuştu.

Meslek hayatını 16 yıldır sürdürdüğünü ifade eden 30 yaşındaki Saliha Tabaklı ise, "İlk defa salon haricinde bir yerde, yüzlerce insanın gözü önünde sahneye çıkarak mesleğimi icra ettim. Çok heyecanlansam da benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Işıltılı bir makyaj olsun istedim ve taşlarla da makyajı destekledim. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesi hem mesleğimizdeki kaliteyi arttırmak hem de kendimizi geliştirmek adına yararlı olacağını düşünüyorum. Etkinliği düzenlenmesinde emeği geçen oda başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.