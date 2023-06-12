Aydınlı çiftçiler anız yakımına karşı uyarıldı

Türkiye'nin en sıcak illerden olan Aydın'da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte orman yangını ihtimalleri de yükselirken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birçok orman yangınlarına sebep olan anız yakımı konusunda çiftçileri uyardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Anız Yakma, Geleceğini Ateşe Atma” sloganıyla uyarı ve bilgilendirmeler yapılırken, hasadı yapılan arazilerde anız yakanlara da cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Hasadı yapılan arazilerde yasak olmasına rağmen yakılan anızların birçok zararının olduğu hatırlatılan bilgilendirmede çiftçiler uyarılırken, anız yakmanın zararları anlatıldı.

Anız yakılan toprakta yangın ihtimalinin yanı sıra topraktaki besin maddelerinin azaldığı ve zamanla toprağın verimliliğinin düştüğünün hatırlatıldı. Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın devamında “Hububat hasadından sonra, kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü, bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak, hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde, anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır. Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Toprak organik maddesi yok edildiğinden, toprak verimliliği azalır, canlılarının beslenme ortamı yok edilir. Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir. Anız yakılması su ve rüzgar erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgar ve su ile taşınarak yok olmaktadır. Anız yakma sonucunda zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır. Anız yangınlarına engel olmak amacıyla biçerdöverle hububat hasadı, toprak yüzeyine yakın yapılmalıdır, böylece kalan sapın çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması daha kolay olacaktır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlular balya makinesi ile balyalanarak hayvan yemi olarak veya ahırlarda altlık olarak kullanılabilir veya sanayide kağıt ve karton yapımında kullanılabilir” ifadeleri yer aldı.