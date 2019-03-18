Aydınlı çiftçiler dijital becerilerini geliştirecek

Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi (Digifarmer) AB Projesi 5 ülkeden 20 katılımcı ile Aydın'da gerçekleştirildi.

ERASMUS+ Programı Ana Eylem 2- 2018 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin Birinci Ulus ötesi proje toplantısı Aydın'da yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem'in katılımıyla gerçekleştirilen ve 2 gün süren toplantı sertifika töreniyle son buldu. Proje toplantısında 5 ülkeden 20 katılımcı yer aldı.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 2018 yılında 130 proje arasından seçilen, "Çiftçilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin ortakları Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Proje Koordinatörü), Aydın Valiliği (AB ve Dış İlişkiler Bürosu), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Eğitim Fakültesi), Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Karpuzlu Ziraat Odası, Developmental Centre of Thessaly-(Yunanistan), Euroform RFS (İtalya), Inercia Digital SL (İspanya) ve Institut Pro Trenink Pohostinnosti (Çek Cumhuriyeti) oldu.

Proje ile kırsalda üreticilerin dijital becerilerini geliştirerek daha aktif olmalarını ve böylece sosyal ve iş yaşamlarında verimlilik ve üretkenliklerini arttırmak amaçlanıyor. Ayrıca bu proje ile kırsal alanda yaşayan çiftçilerin dijital becerilerini arttırmak, teknik personelin ve eğiticilerin beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, dijital alanda yenilikçi bir eğitim metodu geliştirmek, çiftçilerin çapraz becerilerini artırarak verimliliği arttırmak, çiftçilerin internet araçları ve akıllı telefon uygulamalarını sosyal ve iş yaşamında etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak hedefleniyor.

İki yıl süre ile uluslararası boyutta uygulanacak olan projenin sonunda çiftçiler için dijital beceri ve yetkinliklerin tanımlanması, dijital beceriler eğitim modülü, eğitim materyalleri (basılı ve dijital), Digifarmer Web Sitesi, Çiftçi E-Platformu, eğitim ve çoğaltıcı etkinlikler gibi birçok somut çıktıya ulaşılması planlanıyor.