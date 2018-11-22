Aydın'lı çiftçilere 50 milyonluk ödeme

2017 yılı organik tarım ödemeleri kapsamında Aydın'da 11 bin 776 çiftçiye yaklaşık 50 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair 2017/39 no'lu tebliğe göre Organik Tarım faaliyetinde bulunan ve 2017 yılında başvuru ve tebliğ hükümlerine göre işlemlerini tamamlayan 11 bin 776 çiftçiye 46 milyon 825 bin 027,24 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Organik Tarım destekleme ödemeleri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 4-6-8 ile bitenlere 23 Kasım 2018 tarihinden itibaren saat 18.00'dan sonra, 0-2 ile bitenlere ise 30 Kasım 2018 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacaktır” denildi.