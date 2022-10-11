Aydınlı çiftçilere, tasarruflu su kullanımı anlatıldı

Aydınlı çiftçiler, Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü (UTAEM) ziyaret ederek tarımda tasarruflu su kullanımı programını yerinde inceledi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Programı çerçevesinde bir araya gelen üreticiler, Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü (UTAEM) ziyaret etti. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette üreticilere tasarruflu su kullanımı anlatıldı.

Ziyaret ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “İl Müdürlüğümüzce yürütülen Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Programı çerçevesinde üreticilerimizle Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü (UTAEM) ziyaret ettik. Üreticilerimiz konu ile ilgili uygulanan projeleri yerinde gördüler, bilgi aldılar. Yararlı olduğunu düşündüğümüz bu programı İlçemiz çiftçileriyle gerçekleştiren İl Müdürlüğümüze, misafirperverlikleri için UTAEM idaresine, katılımcıların ulaşım ve iaşe giderlerini karşılayan Efeler Ziraat Odası Başkanlığımıza çok teşekkürler” ifadeleri yer aldı.