Aydınlı çiftçiye yüzde 15 daha ucuza yem sağlanıyor

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ege Yem'le çiftçiye yaklaşık yüzde 15 daha ucuza yem sağladıklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Ege Yem, artan döviz yüzünden yem maliyetleri yükselen üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor. Üreticilere uygun fiyatlı yem sağlanırken üreticiler arpa ezmesi, besi yemi ve süt yemini piyasaya göre yüzde 15'a varan oranlarda daha ucuza temin edebiliyor.

Son günlerde artan döviz sebebiyle dövize bağlı yem fiyatlarından dolayı zor durumda kalan üreticiler, maliyetlerini aşağı çekebilmek için çıkış yolu ararken Ege Yem üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla piyasada çuvalı 95 liradan satılan süt yemi Ege Yem'de 81 liraya, 82 liraya satılan besi yemi 73 liraya ve 74 liraya satılan arpa ezmesi de 67 liraya satılıyor.

Ege Yem'de üreticilere çeşitli ödeme kolaylıkları da sağlanıyor. Üreticiler kredi kartı ve nakitle alım yapabildikleri gibi Ege Et'le çalışan üreticiler sattıkları hayvanları karşılığında da yem alabiliyor. Bunun yanında toplu alımlarda taşıma masrafı da Ege Yem tarafından karşılanıp yemler üreticilerin istedikleri yere teslim ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üreticilerin yanında yer almaya devam edeceklerinin altını çizerek; "Aydın'da hayvancılığın daha da gelişmesi için Ege Yem'le üreticilerimize hem kaliteli hem de ekonomik yem sağlıyoruz. Zor durumdaki üreticimizin her zaman yanında yer alacağız" dedi.

Üreticilere maliyetlerini aşağı çekmeleri için her türlü kolaylığı sağladıklarını belirten Başkan Çerçioğlu, "Üreticilerimizin yanında yer alarak Aydın'ı hayvancılıkta çok daha ileriye taşıyacağız. Üreticiler için sağladığımız yüzde 15 fiyat avantajı üreticilerimize rahat bir nefes aldırıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi namerde muhtaç etmeyeceğiz, daha fazla üretim yapmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Aydın'ı hayvancılıkta çok daha güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.