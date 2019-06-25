Aydınlı Çilem'in şampiyonluğa giden öyküsü

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı kırsal Palamutçuk Mahallesi'nde yaşayıp okul hayatı boyunca çiftçilik yapan ailesine yardımcı olan Geyre Ortaokulu öğrencisi Çilem Özel, LGS'de 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Bir yandan öğrencilik yapıp diğer yandan evlerindeki 50 büyükbaş hayvanın bakımını üstlenen ve tarlada tütün toplayıp bağ bahçe işlerini yapan Çilem Özel, başarının sırrının düzenli çalışmak olduğunu belirterek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Geyre'deki okuluna yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Palamutçuk Mahallesi'nde yaşayan Çilem Özel, öğrencilik hayatını tarım ve hayvancılıkla sürdürüyor. Sabah hayvanların bakımını yapıp okula giden Çilem Özel, okuldan geldikten sonra da akşama kadar hayvan ahırında ve tütün tarlasında çalışıyor. Geri kalan vakitlerde dersleri ile ilgilendiğini belirten Özel, bilinçli çalışma sayesinde başarıyı yakaladığını belirterek, kendisine destek olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Lise öğrenimine fen lisesinde devam etmeyi düşündüğünü belirten Türkiye birincisi Özel, ikamet ettiği Palamutçuk Mahallesi'nde ilkokulu birleştirilmiş sınıfta okuduğunu söyledi. Ortaokulu Geyre Ortaokulu'nda okuyan Özel, okulundaki kurslara da devam ettiğini ifade ederek çok rahat bir LGS sınavı geçirdiğini söyledi. Sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Çilem Özel, bir yandan öğrencilik yapıp diğer yandan tarım ve hayvancılıkla uğraşarak da başarılı olunabileceğini gösterdi.

Şampiyon olduğunu tarlada öğrendi

Sonuçların açıklandığı gün tarlada olduğunu ve babasından gelen telefonla çok mutlu olduğunu belirten Çilem Özel, “Tarlada zeytin diplerini çapalarken babamdan telefon geldi. Türkiye birincisi olduğumu babamdan öğrendim. Çok mutlu oldum. Fakat bu benim beklediğim bir sonuçtu. Çünkü düzenli çalıştım. Şartlarımız oldukça zor olmasına rağmen başarımda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.