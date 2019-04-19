Aydınlı çocuklar 23 Nisan'da eğlenceye doyacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Aydınlı çocuklar eğlenceye doyacak.

21 Nisan'da başlayacak etkinlikler kapsamında ödüllü alan oyunları, yüz boyama ve balon dağıtımı gerçekleştirilecek. Şişme oyunlar ise daha erken yani 20 Nisan'da başlayacak. Atatürk Kent Meydanında gerçekleşecek olan etkinlikler kapsamında Bilim ve Deney Evi Çadırı ile çeşitli etkinlik çadırları kurulacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ve 3 gün boyunca sürecek olan etkinlikler çerçevesinde çocuk kültür merkezlerinde çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler sunulacak ve yarışmalar tertiplenecek.

Aydın Atatürk Kent Merkezi'nde yapılacak etkinlikler 21 Nisan Pazar günü başlayacak 23 Nisan'a kadar devam edecek. Çocuklar için bu yıl da dolu dolu bir 23 Nisan programı hazırlayan büyükşehir etkinlikleri kapsamında ilk gün meydanda saat 15.00'ten akşam 18.00'e kadar çeşitli dans gösterileri, konserler ve yarışmalar düzenlenecek. 22 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek olan etkinlikler dahilin de ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Süper Kahraman Pak Çocuk" adlı oyun sahnelenecek. 22 Nisan'da da yine Atatürk Kent Meydanı'nda dans gösterileri, çeşitli yarışmalar ve müzik gösterileri düzenlenecek.

23 Nisan Salı günü ise etkinlikler saat 13.00'te Şükran Güngör – Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı çocuk oyunu ile başlayıp daha sonra Atatürk Kent Meydanında çeşitli yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve etkinlik çadırlarında interaktif etkinliklerle devam edecek.

Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıldönümü olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenecek etkinlere tüm çocukları beklediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ülkemiz ve demokrasi tarihimiz açısından bu önemli günün 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, en derin minnet duygularımı sunuyorum " dedi.