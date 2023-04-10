Aydınlı çocuklar camileri dolduruyor

Efeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı Evliya Çelebi Camii'nde din görevlileri öncülüğünde 'Ramazan, Cami ve Çocuk' temalı proje hayata geçirildi.

Evliya Çelebi Camii İmam Hatibi Sait Özçakır ve Müezzin Kayyımı Lütfi Abır'ın önderliği ve cemaatin de destekleriyle 'Ramazan, Cami ve Çocuk' temalı proje Efeler'de hayata geçirildi. Projeye destek veren Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş teravih namazı öncesi yaptığı vaaz konuşmasında, "Çocuklarımızın camileri doldurması ve her geçen gün sayılarının artması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Varisimiz olan çocuklarımızın böylesi güzel alışkanlıklar kazanması ise gerçekten görülmeye değer. Şahsım ve müftülüğümüz adına bu projeyi tasarlayan ve uygulamaya döken din görevlilerimize, desteklerini esirgemeyen cemaatimize ve bu projenin başrolü olan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Güneş kıldırdığı teravih namazının akabinde yaklaşık 200 çocuğa Türk Bayrağı motifli tişört hediye etti. Namaz çıkışında cemaat, uygulamadan ötürü din görevlilerine teşekkür etti.