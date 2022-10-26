İhlas Haber Ajansı

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Aydınlı çocuklar Cumhuriyet için koştular

Aydın’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kros müsabakasında, Aydınlı genç sporcular Cumhuriyet için koştu.

Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kros müsabakasında, Aydınlı genç sporcular Cumhuriyet için koştu.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kros müsabakası başladı. Kardeşköy Atletizm Pisti'nde 300'ü aşkın kız ve erkek sporcunun katıldığı müsabakalara start verildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ve 6 kategoride yarışan Aydınlı genç sporcular Cumhuriyet için koşarken, dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verilecek.



Müsabakalar ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Kardeşköy Atletizm Pisti'nde üç yüze aşkın kız ve erkek sporcunun katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kros müsabakasının startı verildi. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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