İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu

İstanbul’da bulunan Aydın İli ve İlçeleri Vakfı’nın katkıları ile Çine ve Bozdoğan ilçelerinde yardıma ihtiyacı bulunan toplam 700 öğrenciye özel bir giyecek firması tarafından gönderilen giysiler teslim edildi.

İstanbul'da bulunan Aydın İli ve İlçeleri Vakfı'nın katkıları ile Çine ve Bozdoğan ilçelerinde yardıma ihtiyacı bulunan toplam 700 öğrenciye özel bir giyecek firması tarafından gönderilen giysiler teslim edildi.


Çine Evciler ve Bozdoğan Eymir ilköğretim okulundaki dağıtımlarda İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler hazır bulunurken, Vakıf Başkanı Aydın Çetin'de dağıtımlara eşlik etti.


Vakıf Başkanı Aydın Çetin, vakıf olarak her zaman bu tarz yardımlara destek verdiklerini her yıl İstanbul'da okuyan Aydınlı 100 üniversite öğrencisine burs verdiklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.