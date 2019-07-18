Aydınlı çocuklara hastanede kütüphane hizmeti

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, hastane personelinin katkılarıyla kütüphane oluşturuldu.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yönetimimi çocukları okumaya teşvik etmek için kütüphane hizmeti vermeye başladı. Çocuk servisinin girişinde oluşturulan ve 24 saat açık olan kütüphane vatandaşlardan ve çocuklardan tam not aldı.

Yeter ki onlar okusun

Çocukların istedikleri zaman gelip kütüphaneden kitap alabileceğini ifade eden Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Ferdi Güneş, “Çocuk servislerimizin girişinde personelimizin katkılarıyla 24 saat açık minik kütüphaneler oluşturduk. Dileyen minik hastalarımız istediği zaman yaşına uygun kitabı geri verme koşulu olmadan alıp okuyabilirler. Umarım kitap kurtlarımızın hızına yetişebiliriz . Biz yeni kitaplarla kütüphanemizi sürekli güncellemeye devam edeceğiz. Yeter ki onlar okusunlar” dedi.