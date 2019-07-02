Aydınlı çocukları en mutlu eden ders

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurslara yoğun ilgi gördü. Yüzme öğrenmek isteyen çocuklar kurslara akın ederken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çocukların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu "Aydın'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Bu yıl da çok sayıda çocuğumuza yüzme öğreteceğiz" dedi.

Yüzme kursları Efeler, Çine, Söke, Ortaklar ve Nazilli'deki havuzlarda düzenleniyor. Havuz olmayan ilçelerdeki çocukların mağdur olmaması için de bu ilçelerdeki çocuklar da en yakın havuz olan ilçelere taşınıyor. Böylelikle Aydın'ın dört bir köşesindeki çocuklar hem yaz tatillerini eğlenerek geçiriyor hem de yüzme öğreniyor.

Çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği yaratmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu ise Aydınlıların kültür merkezleri tarafından düzenlenen kurslara yoğun katılım göstermesinden mutlu olduklarını söyledi. Özellikle yüzme kurslarına çok yoğun katılım olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu "Aydın'daki hiçbir çocuğumuza ayrım yapmıyoruz. Onlar yüzme öğrenmek istiyorlar bizler de havuzlarımızın kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Umuyorum ki çocuklarımız için gönüllerince eğlenebildikleri ve yüzme öğrendikleri bir yaz tatili olur" diye konuştu.