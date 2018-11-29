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Aydınlı Damla Türkiye birincisi oldu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Bilimler Lisesi 11.

sınıf öğrencisi Damla Günay, Türkiye Liseler arası makale yarışmasında Türkiye birincisi oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'deki liseler arasında ‘Konya Bilim Merkezi Sosyal Bilimler Makale Yarışması' yapıldı. Yarışmaya Aydın'dan katılan dil ve edebiyat alanında 11-A sınıfı öğrencisi Damla Günay, danışmanlığını edebiyat öğretmeni Erhun Ergüder'in yaptığı makalesi ile finale kaldı. Konya Bilim Merkezinde düzenlenen törende 47 ilden 480 makalenin gönderildiği yarışmada Damla Günay dil ve edebiyat alanında yazdığı makalesi ile birinci olarak okulunu ve Aydın'ı gururlandırdı.

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