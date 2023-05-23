Aydınlı doğa severlerin rotası Fethiye oldu

Doğal ve tarihi güzelliklerin peşinden giderek incelemelerde bulunan ve farkındalık çalışmalarına imza atan Aydınlı doğaseverlerin bu kez rotası Muğla'nın Fethiye ilçesi oldu.

Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) geleneksel bahar gezilerine devam ediyor. Gezi turlarının bu haftaki durağı ise Muğla'nın Fethiye ilçesi oldu. Fethiye'nin doğal ve kültürel alanlarını gezen doğa severler adeta Fethiye'yi yeniden keşfetti. Her turizm bölgesinde olduğu gibi Fethiye'de de çevre sorunlarının arttığına dikkat çeken doğaseverler duyarlılık çağrısında bulundu. Doğanın her geçen yıl daha da bozulduğunu ve kirletildiğini gözlemlediklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, güzelliklerin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini belirtti.

Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Her yıl üyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz geleneksel geziyi, ülkemizin önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla iline bağlı Fethiye'de gerçekleştirdik. Ölüdeniz bölgesinde konaklayarak, Fethiye'nin doğal ve kültürel alanlarında incelemelerde bulunduk. Doğası, tarihi ve kültürüyle zengin kaynak değerlerine sahip Fethiye Ölüdeniz'de sezon başı olmasına rağmen yabancı turistlerin yoğun olarak geldiklerini gördük. Yamaç paraşütçüleri için önemli bir yer olan Baba Dağı'ndan atlayan turistlerin, Ölüdeniz'in olağanüstü güzelliklerini havadan izleyip aşağıya süzülerek inişlerini seyrettik. Rehberimiz Ergül Kocamaz tarafından, Fethiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerinin sunumu yapıldı. Likya yerleşimlerinden biri olan Tlos antik kentinin önemli noktaları, ilgi çekici yerlerinden biri olan ana kayalara oyulan mezarları, kiliseleri ve hamamları incelendi. Ölüdeniz'den çıktığımız tekneyle, Faralya köyünün hemen altında yüzlerce metreden denize doğru dik inen kanyon içinde kelebekler vadisini gezdik. Tekneyle gemiler koyunun karşısındaki St. Nicholas adasına gidildi. Ölüdeniz'in turkuaz sularında deniz mevsimini açtık. Geçmişi M.Ö. 3 binlere dayanan bir zamanlar Türklerle, Rumların birlikte yaşadığı otantik taş evlerin bulunduğu Karaköy'de incelemeler yaptık. Rehberimiz Ergül Kocamaz tarafından evlerin mimari yapıları, şapeller, kiliseleri, okulu ve gümrük binalarının olduğu alanlarla yerelde yaşayan insanların geleneksel yaşamları anlatıldı. Doğanın içinden, günlük ağaçlarının arasından, suların akışı ve kuşların cıvıltıları eşliğinde harika bir manzara oluşturan Toparlar şelalesine yürüyerek gittik. Sualtında yaptığımız gözlemlerde Kızıldeniz'den gelen istilacı türlerin çoğaldığını gördük. Hemen her turizm kentinde olduğu gibi, Fethiye bölgesinde de çevre sorunlarının arttığını, çevre kirliliğinin giderek çoğaldığını gözlemledik. Tüm bu güzelliklerin yok olmadan korunması ve korumaya uyumlu bir şekilde kullanılarak geleceğe taşınması için, duyarlı insanların bir araya gelerek çoğalması gerektiğine inanıyoruz” dedi.