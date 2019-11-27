Aydınlı doğa tutkunları Latmos'un güzelliklerini yaşadı

Aydın'ın Söke ve Koçarlı ilçe sınırlarında bulunan 8 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden olan Latmos, kampçıların akınına uğruyor. Kamp ve doğal yaşam üzerine paylaşımlarıyla öne çıkan "Doğaya Fısıldayan Adam" sosyal medya hesabının sahibi Sergen Demir öncülüğünde düzenlenen etkinlikte kampçılar Latmos'ta üç farklı rotada toplam 22 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılanlar tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini yaşadı.

Latmos'un harika doğasının içerisinde çadır kampı da yapılan etkinlikte dağcılık temel eğitiminin yanı sıra katılımcılar spor eğitmenleri eşliğinde sabah sporu ve pilates de yaptı. Temel fotoğrafçılık eğitimi de verilen etkinlikte katılımcılar doğa yürüyüşü ve kamp anlarını verilen eğitim eşliğinde ölümsüzleştirdi. Ücretsiz düzenlenen "Let's Go Latmos" etkinliğinde grup Koçarlı'nın Bağarcık Mahallesi'nin şenlik alanında çadır kampı kurarken Aydınlı çeşitli firmalar da etkinliğe sponsor oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Latmos Ziyaretçi Merkezi'ni de ziyaret eden katılımcılar burada bölgeyi üç boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle de deneyimledi.