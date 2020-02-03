Aydınlı doğaseverler Büyük Menderes Deltası'nda yürüdü

AYDIN (İHA) – Aydın'da, bir grup doğasever, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi olan Büyük Menderes Deltası'nda yürüyüş düzenledi.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Ramsar Sözleşmesinin imzalandığı 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde, sulak alanlardaki biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmek için Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında bulunan Büyük Menderes Deltası'nı üyelerimize tanıttık. Deltanın doğal ve kültürel kaynak değerlerini, havza için önemini anlatarak, kuşları gözleyerek, fotoğraflarını çektik. Günün en güzel sürprizi, sulak alan ekosisteminin en önemli canlılarından olan bir leyleğin Dünya Sulak Alanlar Günü'nde, Söke'nin Gölbent köyüne gelmesi oldu. Leyleği görmek için üyelerimizle birlikte Gölbent köyüne gittik. Rotamız üzerindeki küçük şelaleleri, Akdeniz Bitki Örtüsü 'nün en güzel örneklerinin yer aldığı bitki topluluklarını görerek, baharın ilk temsilcileri olan lalelerin fotoğraflarını çekip doğanın güzelliklerini keşfettik. Önceki yıllarda tespit ederek Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdiğimiz ‘Ağaca Sarılan Kadın' sarmaşığını üyelerimize gösterdik. Bu ilginç sarmaşığa farkındalık oluşturmak için üyelerimiz arasında bir fotoğraf yarışması düzenledik” dedi.

Ekoturizmin Aydın için önemine işaret eden Sürücü, “Doğal ve kültürel zengin kaynaklarıyla bir cennet olan bölgenin planlaması yapılarak, koruma-kullanma dengesi içinde yılın her mevsimi farklı etkinliklerin yapılabileceği ekoturizm faaliyetleri düzenlenebilir. Bu faaliyetlerin hem Aydın turizmine, hem de bölge halkının ekonomisine olumlu katkısı olacaktır” diye konuştu.