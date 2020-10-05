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Aydınlı doktor kansere yenik düştü

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde görev yapan Doktor Okan Özdemir, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde görev yapan Doktor Okan Özdemir, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.


Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde görev yapan Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Doktor Okan Özdemir bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan Özdemir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtularılamayarak hayata gözlerini yumdu. Doktor Özdemir'in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Özdemir'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Efeler ilçesi Eski Yeni Camii'nden kaldırılarak Kemer Mezarlığı'nda defnedilecek.

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