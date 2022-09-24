Aydınlı eczacılar 'Büyük Eczacı Mitingi'ne katılacak

Bölge Aydın Eczacı Odası 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilirken, Oda Başkanı Sefa Karaarslan Türkiye genelindeki her iki eczaneden birinin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek Aydınlı eczacılar olarak Ankara'da düzenlenecek olan 'Büyük Eczacı Mitingi'ne katılacaklarını açıkladı.

Bölge Aydın Eczacı Odası 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Oda hizmet binasında gerçekleştirilen genel Kurula Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, yönetim kurulu üyeleri ve eczacılar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurulun açılış konuşmasını yapan Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan eczacıların zor günler yaşadıklarını ve Türkiye'deki eczacılar olarak eylem yapma kararı aldıklarını ifade ederek, "16 Ekim 2022 Pazar günü Ankara'da yapacağımız 'Büyük Eczacı Mitingi'ne tüm meslektaşlarımız, teknisyenlerimiz, eczacılık fakültesi öğrencilerimiz ve ailelerimizle birlikte katılıp sesimizi daha gür çıkaracak ve haklı mücadelemizi olumlu sonuç alana kadar sürdüreceğiz" dedi.

Eczacılar olarak ülke genelinde yaşanan durumların olumsuz etkilerini hissettiklerini ve her iki eczaneden birinin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Karaarslant

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, "Ülkemizin ve dünyanın zor zamanlardan geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Covid 19 salgını sonrası dünyada değişen siyasi ve ekonomik parametrelerin olumsuz etkilerini ülke olarak yoğun bir biçimde hissediyoruz. Zor bir coğrafyada savaşların ve krizlerin ortasında güzel günlerin geleceği umuduyla yaşıyoruz. Umarım zor günleri hep birlikte kısa sürede aşarız. Eczacılar olarak bizler de yaşanan sürecin olumsuz etkilerini derinden hissediyoruz. Sorunlarımızın iki önemli boyutu var. Mesleğimizin hak ettiği değerin görmezden gelinmesinin bizleri kırması yanında ekonomik açıdan da mesleğimizin sürdürülebilirliği günden güne imkansız hale geliyor. İşçi ücretleri, kira, sigorta, elektrik faturaları gibi temel işletme giderleri katlanarak artarken eczanelerin karlılığını belirleyen İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki kademeler 13 yıldır güncellenmiyor. Böyle giderse iki eczaneden biri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Hem siyasetteki hem de bürokrasideki yetkililere seslerini duyurabilmek adına bir süredir açıklamalar ve ziyaretler yatıklarını kaydeden Sefa Karaarslan, "Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya tüm oda başkanları ve merkez heyeti üyeleri ile yaptığımız ziyarette bakan haklı olduğumuzu bizzat ifade ettiler. Sorunlarımızı ve taleplerimizi iletmek amacıyla Türk Eczacıları Birliği tarafından Cumhurbaşkanımızdan da randevu talep edildi. Bu şekilde devam etmesi de mümkün değil. İlaç yokluklarına, ilaç fiyat farklarına, kontrolsüz açılan fakültelere, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczacılarının hak kayıplarına, eczacıların yok sayılmasına, eczacılık mesleğinin değersizleştirilmesine 'dur' demek için, sesimizi daha gür çıkarmak ve mesleğimizin geleceğini kurtarmak için miting kararı almış bulunuyoruz. 16 Ekim 2022 Pazar günü Ankara'da yapacağımız büyük eczacı mitingine tüm meslektaşlarımız, teknisyenlerimiz, eczacılık fakültesi öğrencilerimiz ve ailelerimizle birlikte katılıp sesimizi daha gür çıkaracak ve haklı mücadelemizi olumlu sonuç alana kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak eczacılar ve ailelerini mitinge davet etti.

Başkan Karaarslan'ın konuşmasının ardından faaliyet ve hesap raporu ile denetleme kurulu raporları okunarak görüşüldü. 2022-2023 tahini bütçenin de oylanarak kabul edildiği genel kurulu dilek ve temenniler ile son buldu.