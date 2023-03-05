Aydınlı eczacılar deprem bölgesindeki Sahra Eczanesi'nde şifa dağıtıyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan yıkıcı depremlerin ardından 12-17 Şubat tarihlerinde Malatya'da Türk Eczacıları Birliği tarafından kurulan Sahra Eczanesinde görev yapan Aydın Eczacı Odası, bu hafta yeni gönüllü ekibiyle Hatay'a gitti.

Aydın Eczacı Odası, gönüllü eczacılar ile birlikte Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak ve oradaki hastalara ulaştırılması amacıyla Malatya'daki gezici eczanede vatandaşlara eczacılık hizmeti sunuyor. Aydın Eczacı Odası adına Hatay'a giden gönüllü Eczacı ve Eczacı Teknisyenler, Türk Eczacıları Birliği Sahra Eczanesi'nde halka şifa dağıtıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan; "Türk Eczacıları Birliği tarafından deprem bölgelerine kurulan 27 sahra eczanesinde 29 bin eczacı tarafından bağışlanan ilaç, mama, çocuk bezi, yetişkin hasta bezi gibi ürünler vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuluyor. Tek bir amacımız var; devletimizin ve milletimizin yanında felaketin yaralarının sarılmasına katkı sunmak. Aldığımız eğitimin ve ettiğimiz Eczacılık Yemininin gereğini yerine getiriyor olmaktan mutlu ve gururluyuz. Felaketin yaralarını hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.