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Aydınlı ekipler, depremin yaralarını beraber sarıyor

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelinden oluşan ekipler, Hatay’da depremzede vatandaşlara psikolojik destek sağlayarak çocuklar ile ilgileniyor.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelinden oluşan ekipler, Hatay'da depremzede vatandaşlara psikolojik destek sağlayarak çocuklar ile ilgileniyor.



Geçtiğimiz 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için Aydın'dan bölgeye giden gönüllü vatandaşlar da depremzedelere destek oluyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelleri de afet bölgesine gönderildi. Saha çalışmalarını aralıksız devam ettiren Aydın ekipleri, hem depremzede vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor hem de çocuklarla ilgilenip miniklere moral verip mutlu etmeye çalışıyorlar.


Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Omuz omuza tek yürek saracağız bu tarifsiz acının yaralarını. İl Müdürlüğümüze bağlı psikososyal destek ekiplerimiz depremin yaşandığı bölgelerimizde vatandaşlarımızla ve çocuklarla yakından ilgileniyor, yaralarımızı beraber sarıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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