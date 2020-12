Aydınlı engelli dernekleri temsilcileri, Vali Aksoy'u ziyaret etti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Aydın'da faaliyet gösteren engelli dernekleri ve oda temsilcileri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

İl genelinde engelli bireylerin sıkıntı ve taleplerini aktaran temsilcileri dinleyen Vali Aksoy, Aydın Valiliği olarak engelli bireyler adına gereken her şeyi yaptıklarını ve her zaman yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Engelli bireylerin toplumla, sosyal yaşama ve ekonomik yaşamla bütünleşmelerini arzu ettiğini ifade eden Vali Aksoy; “İŞKUR Aydın İl Müdürlüğümüzün koordinesinde eski hükümlü ve engelli vatandaşlarımıza kendi işini kurması kapsamında ekonomik destek veriliyor. Biraz önce de 5 engelli vatandaşımıza sembolik çeklerini teslim ettik. Temel amacımız, engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu toplumla bütünleşmeleri ve ekonomik anlamda, sosyal yaşamda onların her noktada yer almalarının sağlanması. Bu yönde de siz temsilcilerimizin bizlere aktaracakları, ilimizle ilgili özel konular varsa onları da dinleyerek, önümüzdeki süreçte engellilerimizin sorunları aşma konusunda hep birlikte ortak hareket etmeye çalışacağız” dedi.

Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarete, Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli ile Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şube Başkanı Zeliha Gündoğdu katıldı.