Aydınlı Ezgi Türkiye şampiyonu oldu

Aydın'da düzenlenen 14 Yaş Kış Kupası'nda, iki seride de Efeler Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencisi Şükriye Ezgi Akyol Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Tenis Fedarasyonu tarafından Aydın'da düzenlenen 14 Yaş Kış Kupası Türkiye serisinde hem teklerde, hem de çiftlerde Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Şükriye Ezgi Akyol Türkiye şampiyonu olarak arkadaşlarını ve sevenlerini gururlandırdı. Kıyasıya mücadele eden rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonu olan Ezgi için okulunda da düzenlenen törenle, elde ettiği başarı için kendisine teşekkür edildi.