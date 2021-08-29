Aydınlı Fenerbahçelilerden birlik mesajı

Aydın'da kuruldukları günden bu yana çeşitli organizasyonlar ile renktaşlarının sesi olmaya çalışan Aydın Fenerbahçeliler Derneği, 2021-2022 sezonu öncesinde birlik ve beraberlik mesajı vermeye hazırlanıyor. Derneğin koordinesinde düzenlenecek yemekli organizasyon öncesinde açıklama yapan Aydın Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Dincil, yeni sezon öncesinde Aydınlı Fenerbahçelilerin gücünü göstermek ve birliktelik mesajı vermek için, tüm renktaşlarını geceye davet etti. Dincil, “2021-2022 sezonu öncesi birlik beraberliğimiz için düzenleyeceğimiz yemekli organizasyonumuzda, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

Düzenlenecek olan yemekli organizasyonda Efe Dumancı'nın sahne alacağı belirtildi. 6 Eylül Pazartesi günü saat 19.07'de gerçekleştirilecek organizasyonda bir araya gelecek olan Aydınlı Fenerbahçeliler, Efe Dumancı'nın şarkılarıyla hem doyasıya eğlenecek hem de Aydın'dan birlik mesajı verecek.