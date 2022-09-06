Aydınlı firma yenilenen imajını lansman toplantısı ile tanıttı

Aydın'ın önemli firmalarından olan Polat Makina, doğadan aldıkları ilhamı markalarına yansıtarak yenilenen imajını düzenlenen lansman toplantısı ile tanıttı.

Polat Group Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve 1993'ten bu yana endüstriyel santrifüj teknolojileri, dekantör ve seperatör üretimi gerçekleştiren Polat Makina, dünya firması olma yolunda önemli bir adım daha attı. Düzenlenen lansman toplantısı ile yenilenen yüzünü ve hedeflerini tanıtan Polat Makina, çağa ayak uyduran ve gelişmeleri takip eden ekibi ile dünya sıralamasında ilk 5 firma içerisinde yer almayı amaçladıklarını açıkladı. Aydın Ticaret Odası'nda (AYTO) gerçekleştirilen toplantıda “Ahengi Keşfet” sloganı ile Polat Makina'nın doğadan aldığı ilhamı markalarına yansıtmasına dikkat çekildi. Polat Makina, Ahengi Keşfet sloganı ile yaşamın her alanına dokunma özelliğini marka imajına yansıtan yeni kampanyasını da görücüye çıkardı.

Hayatta yer alan her şeyde bir ahenk olduğunu ifade eden Polat Makina Marka ve Pazarlama Müdürü Aysu Sağdıç, Polat Makina'nın firma olarak doğadaki ahengi ortaya çıkartacak makinaları üreterek ülkemizde ve dünyada önemli işlere imza attığını vurguladı.

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Polat Makina Genel Müdürü Volkan Polat, Polat Makina'nın, üretmiş olduğu santrifüj teknolojileri ile dünya klasmanında yer alan bir firma olduğunu katılımcılara aktardı.

“Taşıyacağımız gömleğin farkına varalım”

Polat Makina'nın her geçen gün dünya firması olma yolunda ciddi adımlar attığını vurgulayan Polat Makina Genel Müdürü Volkan Polat; “Polat Makina olarak doğadan aldığımız ilhamı markamıza yansıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz ‘farkında mıyız?' diyoruz evet ama bu farkındalığı oluştururken bizim ne kadar hazır olduğumuz da çok önemli. Örneğin, ipek böceği, besleniyor, kozalak haline geliyor ve kelebek olarak çıkıyor. Biz de artık ipek böceğinden kozalağımızı yaptık ve kozalağımızı delerek kelebek olarak çıktık. Kelebekler uzun süre yaşamaz derler ama bizim burada amacımız bu kelebeği uzun süre yaşatmak. Asıl konu bu. Bizim o kelebeği gerçekten göklere çıkarmamız yani başka bir bakış açısıyla bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Biz Polat Grup olarak belli bir noktayı geçtik. Zaten dünya firması olacağız diye bu yola çıktık ve buna aday olmaya başladık. Artık dünya çapında herkes Polat Makina'yı PGR'yi biliyor. Dünyada bilibirliliğimizin farkına varalım, artık taşıyacağımız gömleğin de farkına varalım. Artık gömleğimiz büyüdü ve burada herkese bir rol düşüyor. Herkes canla başla ve kendisini geliştirerek ilerlemesi gerekiyor. Benim farkındalığım bu” dedi.

“Hayallerinizi büyük tutun”

Dünyadaki ilk 5 firma içerisinde yer almak istediklerini ifade eden Polat Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat; “Ben hayatıma çok dikkatli bakarak başladım. O zamanlar ben soğuk demirciyim ve 40 metrekare bir atölyem vardı. Burada hayata baktığınız yer çok önemli ve niçin baktığınız çok önemli. Ben de dünya firması olmaya karar verdim ve bu yola çıktım. Bakıyorum şimdi siz gençlerin misyonu daha farklı. Sizlerle beraber bir ekip olarak boynuz kulağı geçti ve bunu görünce gurur duyuyorum, duygulanıyorum. Biz Polat Makina olarak dünya firması olma kararı aldık ve bu idealle yola çıktık. Şu anda dünyada sesimizi herkes duyuyor. Tabi sizlerle beraber herkes sesimizi duyar oldu. Bu gömlek bize dar gelmemeli. Biz de gömleğin içinde uyum sağlamalıyız. Uyum sağlamazsak başarımız düşer. Ben tek olmayı seviyorum. Aydın Efeyiz ya. O zamanlar bu makineleri yapmaya karar verdim ve başardık. 28 yıldır da adım adım birikim sağladım. Doğru zamanda doğru karar verdim. 28 yıl sonra hayallerim gerçekleşiyor. Dünyada 5. firma olacağım. Hayallerimizi büyük düşünmek lazım. Ben 13 yaşımda aile şirketi kuracağımı düşündüğümde ve bu yola çıktığımda tek başımaydım, sadece cesaretim vardı. Ben tek başıma başladım hayata ama bak şimdi kaç kişiyiz. Onun için gurur duyuyorum. Memleketime hizmet ettiğime inanıyorum. Kısacası buradaki başarı hepimizin. Hep birlikte çığlıklarımızı dünyaya duyurup, Türk Milleti'nin ne kadar başarılı olduğunu anlatmalıyız. Biz anlatmaya çalışıyoruz” dedi.