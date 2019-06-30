Aydınlı gazeteciler stres attı

AGC, gazetecileri pikniğe götürdü. Pikniğe il genelinde yerel ve ulusal basında çalışan gazeteciler ve aileleri katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesinin önünde sabah erkenden hareket eden gazeteciler, Didim Orman Kampı'nda kahvaltı yaparak programa başladı. Kahvaltının ardından gazeteciler denize girerek serinledi. Denizde voleybol oynayan muhabirler, iş stresini attı. Ayrıca gazetecilerden Mehmet Arkan'ın çalıp seslendirdiği türküler eşliğinde, muhabirler oynadı.

Öğlen saatlerinde Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, gazetecileri ziyaret etti. Herhangi bir eksiklerinin olup olmadığını soran Başkan Atabay, bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı. Öğlen yemeğinde ızgara yapılarak gazetecilere ikram edildi. Öğle yemeğinin ardından bir süre sohbet eten muhabirler, daha sonra denize girerek akşam saatlerine kadar yüzdü.

Aydın'da görev yapan gazetecilerin de eğlenmeye hakkı olduğunu ifade eden AGC Başkanı Semra Şener, “Çok meşakkatli bir mesleği icra ediyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız her gün stres dolu saatler yaşıyor. Bizde bu arkadaşlarımız bir gün dahi olsa stresten uzak, eğlenmeleri için böyle bir piknik organizasyonu gerçekleştirdik. Gazeteci arkadaşlarımız da bu piknikte bizleri yalnız bırakmayıp eşlik ettiler. Eğlence dolu, bir gün geçirdik. Stres attık. İnşallah bu organizasyonların devamı gelecek. Bir sonraki organizasyonda daha geniş bir katılımın olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

AGC Başkanı Şener, etkinliğe destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Esnaf Odası Başkanı Şerif Erul, Şoförler Odası Otel Müdürü Talip Özen. Mavi Didim Gazetesi imtiyaz sahibi ve AGC'nin Didim Temsilcisi Ergun Korkmaz'a, AGC Genç Gazeteciler Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Fırat'a teşekkür etti.