Aydınlı gazeteciler yeni evine kavuştu

Aydın'da görev yapan gazeteciler, ikinci evleri olan Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) yeni hizmet binasına düzenlenen törenle kavuştu.

Aydın'da 32 yıldır basın mensupları adına hizmet veren Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC), yeni binası düzenlenen törenle, üyelerinin hizmetine açıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AGC Başkanı Ferdi Uzun ve protokol üyeleri ile birlikte yeni cemiyet binasının açılış kurdelesini keserek, cemiyet binasını gezdi.

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen törende, meslektaşları ile heyecanını paylaşan AGC Başkanı Ferdi Uzun; “Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin buraya kadar gelmesinde emeği olan kurucu başkan rahmetli Safi Candaş, devamında İzzet Taşkın, Mustafa Çezik, Suat Deniz, Semra Şener ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde çok çalışacağımızı biliyorduk. Çünkü yapılacak çok iş vardı. İlk iş olarak 24 Temmuz Basın Bayramı'nda kendi gazetemizi çıkardık. Çünkü bizi anlatan bir ürün ortaya çıkartmak istedik. Bununla birlikte üyelerimizin daha rahat çalışabileceği, iyi vakit geçirebileceği geniş ve ferah bir cemiyet binası olsun istedik. Burası için tabi mücadelemiz yorucu geçti. Çünkü biz hep sahadayız ama işin bu tarafı çok farklıymış. Hem heyecanlı, hem stresli ama netice itibariyle bizim için çok gurur verici bir nokta oldu. Her konuşmamda üstüne basa basa vurguluyorum. Toplumun her dönemde doğru, etik ve ahlaklı gazetecilere ihtiyacı var. Basın özgür olmalı ama her şeyden önce gazetecinin etik, ahlaklı ve doğru basına ihtiyacımız var. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Gazeteciler bir anlamda bizim mesai arkadaşımız”

Açılış törenine katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yaptığı konuşmada “Basın, toplumun haber alma özgürlüğünün en önemli unsurlarından bir tanesidir. Özgür bir basın varsa, o noktada halkın haber alma özgürlüğü de çok daha üst noktaya taşınmış olacaktır. Aydın, basın anlamında oldukça potansiyeli yüksek, bu alanda kendini geliştirmiş illerin başında geliyor. Bu potansiyeli, ilin sorunlarının çözümünde, daha iyi bir noktaya taşınması konusunda yapacağı olumlu eleştiri ve katkıları daha iyi boyuta taşımış olacaktır. Bu yönüyle de basınımızın üstlendiği görevleri önemsiyor, onların eleştiri ve önerilerini de her zaman dikkatle izliyoruz. Bütün basın mensuplarımızın gece-gündüz, kar-kış demeden her olayda mutlaka haberin olduğu alana giderek orada yoğun bir gayret ve çalışma içerisinde olduğunu biz de yakından takip ediyoruz. Bir anlamda basın mensupları bizim mesai arkadaşlarımız diyebiliriz. Bu anlamda özveriyle çalışan değerli basın mensuplarını kutluyorum. Hep birlikte hedefimiz bulunduğumuz ili daha iyi bir noktaya nasıl taşıyabiliriz. Hep birlikte Aydın'ı daha iyi bir noktaya taşımak için gayret içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bağlamda yeni cemiyet binamızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen törene gazeteciler ve Vali Aksoy'un yanı sıra milletvekilleri, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Onur Arazsu, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.